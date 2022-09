Lazio, riaprono gli abbonamenti: prezzi rimodulati

ROMA - Diluvio di gol dal Mitjylland , il risultato più sbagliato da associare alla giornata della riapertura della campagna abbonamenti . La Lazio, dalle 16 di ieri, ha ridato ai propri tifosi la possibilità di sottoscrizione delle tessere per la Serie A 2022-2023 (terza volta), una seconda chance era già stata concessa dopo l’esordio in campionato del 14 agosto scorso. La società ha rinnovato l’invito alla propria tifoseria , c'è una nuova chance per rispondere presente nelle 15 partite casalinghe rimaste, a cui bisogna aggiungere l’esordio di Coppa Italia (a eliminazione diretta) fissato per gennaio. Dal conto totale vanno depennate le sfide con Bologna e Verona, più i due big match già disputati contro Inter e Napoli. I prezzi, naturalmente, sono stati rimodulati sul numero delle gare, da Lazio-Spezia post sosta (domenica 2 ottobre alle 12.30) a Lazio-Cremonese di fine maggio (da programma l’ultimo confronto interno). Poco più di una settimana per aggiornare e incrementare il dato degli abbonamenti già nelle tasche dei laziali, c’è tempo fino alle 12 di venerdì 23 settembre.

L’incremento

“Avanti insieme”, lo slogan scelto per la campagna abbonamenti, finora ha attirato e convinto 24.917 tifosi ad assicurarsi il proprio posto fino a fine anno. Ieri si sono aggiunti in 325 prima del fischio d'inizio della sciagurata prestazione in Europa League. Il club biancoceleste, al netto della figuraccia in Danimarca, spera in un buon aumento della quota fissa degli spettatori. Ecco i costi relativi alla parentesi di campionato in questione: 215 euro per la tessera in Distinti Nord Est, Nord Ovest e Sud Est, 440 euro in Tribuna Tevere Parterre Centrale, 465 euro in Tevere Laterale, 560 euro in Tevere Top, 640 euro in Tribuna Monte Mario, 2.880 euro in Tribuna d’Onore Centrale. Sconti per Donne, Invalidi 100%, Over 65, Under 16 (nati a partire dal 1 gennaio 2006) e Aquilotti (nati dal 1 gennaio 2008, escluse le partite contro Juventus, Roma e Milan).