Lazio, per Lazzari lesione di primo grado: il comunicato

ROMA - "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto in data odierna, presso Paideia International Hospital, ad esami clinici e strumentali che hanno confermato il quadro di lesione di primo grado a carico del bicipite della coscia destra". È quanto fa sapere la Lazio circa l'infortunio subito da Lazzari, finito ko durante Lazio-Verona per un problema muscolare. "Il calciatore continuerà pertanto le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale nei prossimi giorni per quantizzare i tempi di recupero", aggiunge il club biancoceleste. Da capire quindi quando il terzino potrà tornare a disposizione di Sarri.