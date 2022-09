Lazio, la crescita di Cancellieri: ora l’Italia per spiccare il volo

ROMA - “Noi giocatori giovani non ci facciamo aspettative. Pensare di essere titolari di questa Nazionale è una follia, ma se il ct dovesse scegliermi mi farei trovare pronto” . Matteo Cancellieri la scorsa estate, poco dopo il suo debutto con l’Italia, parlava così in ottica futura. E in pochi mesi tutto è cambiato: dal Verona alla Lazio, altra convocazione azzurra e ora la possibilità di partire titolare nel match contro l’Inghilterra. Si gioca il posto con Gabbiadini. Già pensare di essere in corsa per una maglia dall’inizio lo fa sognare in grande.

Dal debutto all’essere importante

Cancellieri ha debuttato a giugno scorso con l'Italia di Mancini in occasione della sfida di Nations League a Bologna contro la Germania, terminata con il pareggio di 1 a 1 a seguito delle reti di Pellegrini e Kimmich. Dallo stage al campo, appena 5’ più recupero e un cartellino giallo. In Under 21 invece 7 presenze e 2 reti. Con Sarri alla Lazio sta crescendo a vista d’occhio. Il tecnico lo butta dentro sia da prima punta (al posto di Immobile) che da ala. In estate, durante il ritiro, ha lavorato con lui per fargli capire il doppio ruolo. Matteo a testa bassa ascolta e suda. Non è mai partito titolare e tranne che nell’ultima partita con la Cremonese è entrato in ogni sfida (Europa League compresa). Con la maglia dell’Italia vuole stupire e spiccare il volo in maniera definitiva.