Lazio, abbonati da record. Ecco il dato finale: 26.193 tifosi

Gli abbonati sono aumentati

Gli abbonati sono aumentati e con lo Spezia sarà aperta la Curva Maestrelli. Si può cantare sempre più a settori unificati. S’attendono comunicazioni sull’avvio della vendita dei biglietti per la partita di domenica 2 ottobre (ore 12,30), non è ancora partita. La società, giovedì, ha svelato che sarà aperto anche il settore Sud. Da ieri sono invece in vendita i tagliandi per la trasferta di Europa League di giovedì 6 ottobre, Sturm Graz-Lazio (ore 18,45). Si potranno acquistare, solo on line, fi no alle 10 di martedì 4 ottobre tramite il sito Vivaticket. «Il sistema on line emetterà un voucher personalizzato con il quale si potrà ritirare il biglietto di ingresso stadio presso uno dei Lazio Style 1900 indicato al momento dell’acquisto», è stato scritto in un comunicato. Non ci sono limiti di vendita. Ecco le altre istruzioni da seguire: «Per ritirare il biglietto di ingresso stadio presso il Lazio Style scelto nel momento dell’acquisto, oltre al voucher acquistato on-line da stampare sarà necessario presentare in visione il proprio documento di identità in originale». A Graz sarà disponibile il settore Ospiti blocco 27. Il prezzo del biglietto è 17 euro, al costo dei tagliandi verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,30 %. Il ritiro del tagliando presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati sarà possibile dalle 16 di mercoledì 28 settembre fino alle 12 di martedì 4 ottobre.