Lazio, le condizioni di Immobile: Sarri in ansia

ROMA - Niente Inghilterra per Ciro Immobile, almeno non in campo. Si è scatenato in tribuna tra indicazioni e festeggiamenti dopo l’1-0 firmato Raspadori. Poi ha esultato sui social: “Bravi ragazzi”. È ai box per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Lo staff sanitario dell’Italia e Mancini hanno preferito non rischiarlo. Per oggi sono previsti altri esami. Ciro verrà sottoposto a nuovi accertamenti dai medici federali e probabilmente anche da quelli della Lazio. Gli azzurri sono tornati a Roma per votare, ci sono un po’ di ore libere prima di partire per l’Ungheria. Il ct deciderà in giornata se portare il bomber o meno. “Sto bene, ho un piccolo edema. Volevo giocare, spero di recuperare per Budapest ma aspettiamo gli esami”. Sarri attende notizie, non vuole perdere Immobile in vista di un ottobre ricchissimo di impegni. Si tornerà a giocare ogni tre giorni tra campionato e Europa League. Uno stop lungo in questo periodo della stagione sarebbe una maledizione.