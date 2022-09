Lazio, Milinkovic torna alla base: salterà per squalifica Norvegia-Serbia

ROMA - Milinkovic rientra alla base. Il centrocampista laziale nelle prossime ore tornerà nella capitale per preparare la prossima sfida di campionato contro lo Spezia. Il serbo, impegnato con la propria Nazionale, nella sfida di Nations League contro la Svezia è stato ammonito. Già diffidato, non potrà prendere parte all’ultima gara del girone in programma martedì in Norvegia.