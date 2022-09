Lazio, l’infermeria si riempie: il punto sugli infortunati

FORMELLO - Riprendono gli allenamenti e Sarri fa i conti con l’infermeria. Due nomi ai box già noti prima dello stop: Lazzari e Casale. Il terzino si era fermato contro il Verona per un problema al flessore. Potrebbe recuperare per la trasferta del 10 ottobre a Firenze, sono già due settimane che va avanti con le terapie. Caso diverso per l’ex Verona: stiramento muscolare all’adduttore sinistro, tempi di recupero più lunghi. Salterà quasi tutte le partite di ottobre. E poi c’è Ciro Immobile, l’ultimo che si è aggiunto alla lista dei giocatori ko. Verrà valutato ancora per il guaio muscolare emerso in Nazionale: difficile vederlo in campo con lo Spezia. Se salterà la partita di domenica ci riproverà per la trasferta di Graz in Europa (giovedì 6 ottobre alle ore 18,45). Dodici partite in 40 giorni: il calendario indica prudenza.