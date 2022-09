Lazio, voglia di trasferta: i tifosi in massa a Graz

ROMA - Dimenticare la trasferta in Danimarca e ripartire dall’Austria. I tifosi della Lazio pronti ad invadere Graz in vista della prossima sfida di Europa League di giovedì 6 ottobre. La prevendita è iniziata venerdì scorso solo online tramite il circuito Vivaticket. Venduti già 738 biglietti, un numero destinato a salire nei prossimi giorni. Manca ancora un po’ al prossimo impegno europeo dei biancocelesti e c’è tanta voglia di accompagnare la squadra. Non solo. Anche all’Olimpico la spinta dei tifosi si è sempre sentita. In casa, tranne che per il ko contro il Napoli, sono arrivate solo vittorie. Domenica arriva lo Spezia. Tutti sognano un'altra giornata con tre punti in tasca e una festa sugli spalti.