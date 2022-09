Lazio, Luis Alberto fa 30 anni: gli auguri di società e tifosi

ROMA - Luis Alberto fa 30 anni. Sul sito e sui social gli auguri da parte della Lazio: “Luis Alberto, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 30 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno”. Tanti i messaggi d’affetto da parte dei tifosi su Instagram, Facebook e Twitter. Il Mago, vuoi o non vuoi, è sempre apprezzato. Ha festeggiato in anticipo il traguardo dei 30 a Siviglia, tra amici e parenti. Ha approfittato del fine settimana di riposo concesso da Sarri per volare in Spagna, la sua casa. Oggi festeggerà in campo a Formello con la Lazio. Domenica spera in una maglia da titolare contro lo Spezia oppure entrare (come fatto diverse volte in questa stagione) e risultare decisivo. I numeri parlano per lui: 9 presenze, 3 gol e 1 assist. Mica male.