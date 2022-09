Lazio, la potenza di Milinkovic: decisivo come De Bruyne tra assist e gol

ROMA - I numeri nel calcio servono a descrivere l’importanza di un calciatore. L’esempio è anche in Sergej Milinkovic-Savic. Da anni ormai è uno dei punti fermi di una Lazio che cambia nell’aspetto e nella forma, ma che vede il Sergente sempre al centro. In questa stagione altri numeri top: 9 presenze, 2 gol e 5 assist fin qui. Fondamentale, top player. E i dati riportati da Opta dicono che lui e Kevin De Bruyne sono gli unici calciatori nei top 5 campionati europei che, nelle ultime tre stagioni, hanno realizzato almeno 20 gol e 20 assist. Milinkovic e il talento del City i migliori. Non solo: Sergej, se dovesse far registrare l’ennesimo assist contro lo Spezia, centrerebbe il terzo consecutivo in campionato. Una situazione che non accade dal 2017.