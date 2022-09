Il senatore Lotito prepara la svolta e torna alla sua Lazio

ROMA - Uno e trino, nessuno si sorprenda. Ci ha abituato ai turni h24, per dirla alla Lotito. Il senatore è riapparso ieri in Lega, negli uffici di via Rosellini a Milano, per l’assemblea della Serie A. Tra domani e sabato tornerà a Formello dopo un mese di “full immersion” elettorale. Si era trasferito a Campobasso. Ha fatto avanti e indietro da Roma, ha dato rassicurazioni: «L’impegno politico non mi distoglierà dalla Lazio». Chissà se tornerà a dormire tre ore a notte. Non si può escludere. Manterrà la parola con gli elettori, prestando attenzione al territorio. Aprirà un ufficio a Campobasso, continuerà a rimbalzare da un impegno all’altro. L’energia e l’apertura mentale sono doti indiscutibili. La capacità di cambiare giacca tre volte al giorno, impermeabile alle contestazioni, è conosciuta anche nel mondo del calcio: consigliere federale, presidente della Lazio, l’esperienza lunga dodici anni con la Salernitana. Battagliero, spigoloso, divertente quando si rilassa oppure esilarante, come è successo il giorno dopo la partita con il Napoli e le polemiche sollevate da Sarri per il rigore negato a Lazzari. «Oh... io sino al 25 settembre non esisto».

Lotito, gli obiettivi D’altra parte, quando si prefigge un obiettivo, lo raggiunge. E chi lo sottovaluta, sbaglia. Come è successo in estate, quando ha rivoltato la Lazio e consegnato a Sarri una squadra molto vicina alle sue richieste. Persino Mau, fresco di rinnovo, a pochi giorni dall’inizio del ritiro di Auronzo era dubbioso e stava cominciando a innervosirsi. Diciamo la verità, considerando i risultati poco soddisfacenti dal 2020 al 2022: se Lotito fa il presidente a tempo pieno, è meglio per la Lazio. E il lavoro estivo, con la macchina consegnata al tecnico, è una buona base di partenza. Ma certo dovrà tenere gli occhi aperti e continuare a lavorare, senza accontentarsi. Nonostante le rassicurazioni, il dono dell’ubiquità non esiste. L’incedere gattopardesco suggerisce la ricaduta possibile: non cambierà niente come niente è cambiato negli anni.