Lazio, i tifosi e la voglia di Olimpico: obiettivo 40mila per lo Spezia

ROMA - Tutti allo stadio per Lazio-Spezia. Numeri più che positivi per il match di domenica alle ore 12.30. L’obiettivo è 40mila tifosi sugli spalti. Siamo a quota 35mila, ma c’è tempo per acquistare un tagliando sino al fischio d’inizio. I numeri: la campagna abbonamenti 2022-2023, riaperta, ha portato alla sottoscrizione di 26.193 tessere totali. Alla quota fissa di pubblico vanno aggiunti i 9.000 biglietti venduti per la sfida in programma tra due giorni. L'Olimpico sta facendo la differenza e portando punti pesanti. Vittorie con Bologna, Inter e Verona, più il Feyenoord nell'esordio in Europa League. Unico ko con il Napoli. Domenica, tutti insieme, si va a caccia della vittoria per rimanere alti in classifica.