Jessica e Ciro Immobile, quarto figlio in arrivo: iniziano giorni speciali

ROMA - Ormai ci siamo, Ciro e Jessica Immobile presto genitori per la quarta volta. La bella moglie del bomber della Lazio su Instagram ha comunicato, con una foto, di essere entrata nel nono mese di gravidanza. Da adesso in poi ogni giorno è buono per celebrare la nuova nascita. Sarà un maschietto, il secondo dopo Mattia. Nome non ancora svelato, rimarrà segreto sino al giorno speciale. Anche se la coppia ha ammesso di averlo già scelto: “É stato un gioco divertente. Ognuno di noi, adulti e bambini, ha scritto in un bigliettino il nome che preferiva e poi abbiamo fatto pescare a Mattia. Ma ve lo diremo quanto nascerà. Niente nomi strani però”. Ciro non vede l’ora. Sarà super impegnato con la Lazio, il calendario non permette soste sino alla fine di novembre. Si giocherà ogni tre giorni, ma l’attenzione è soprattutto in famiglia. La gioia di diventare padre per la quarta volta è dietro l’angolo.