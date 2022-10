Lazio-Spezia, Olimpico carico: ecco il dato sui biglietti venduti

ROMA - Corsa al biglietto per Lazio-Spezia, match in programma domenica alle ore 12.30 allo stadio Olimpico. I tifosi biancocelesti rispondono presenti, vogliono caricare la squadra per una vittoria che sarebbe importantissima in chiave classifica. Oltre i 26.193 abbonati si contano circa 11.500 biglietti venduti in questi giorni. Al momento stadio pieno con 38mila tifosi, ma si punta ad arrivare a quota 40mila. Per acquistare un tagliando c’è tempo sino al fischio d’inizio della partita contro lo Spezia. Un’ultima accelerata per regalare un bel colpo d’occhio ai ragazzi di Sarri, pronti a ripartire dopo la sosta verso tanti impegni ravvicinati. C'è in atto la campagna 'Effetto domino': una sorta di gioco a catena in cui i possessori del singolo tagliando potranno usufruire di una decurtazione graduale sul prezzo dei prossimi match previsti contro Udinese (16 ottobre alle 15) e Salernitana (30 ottobre alle 18). Un incentivo in più.