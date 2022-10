Lazio: Immobile è pronto, Luis Alberto spinge, Provedel mette in guardia

ROMA - Quando il gioco si fa duro, i duri non mollano. La Lazio ha rischiato di ripresentarsi in campionato senza Sarri , Lazzari e Immobile . Il primo non ci sarà per squalifica, gli altri due hanno recuperato in tempo. Mau guiderà dalla Tribuna, il suo vice Martusciello dal campo (l’anno scorso, da vice in prima fila, due pareggi contro Cagliari in casa e Torino fuori). Sarri ha iniziato a ritrovare il gruppo al completo giovedì, riabbracciando i nazionali e riaccogliendo Immobile in gruppo. Ciro ha completato regolarmente anche l’allenamento di ieri e salvo sorprese sarà al suo posto alle 12,30.

I dubbi

Mau non dovrebbe perdersi in troppi calcoli. Per quanto inizi un mini-girone dantesco (12 partite da oggi al 13 novembre), e per quanto Lazzari e Immobile siano convalescenti, è immaginabile che giochino entrambi. Lazzari si era fatto male contro il Verona l’11 settembre, siamo al 2 ottobre e si sente pronto per il rilancio, per le sgommate. Sarri spera di ritrovare le blindature difensive che, fin qui, hanno prodotto la vera rivoluzione sarriana. Provedel è il lucchetto della svolta, oggi sarà ex, ha messo in guardia tutti: «Affrontiamo una squadra che ha cambiato allenatore e tanti calciatori, compreso il modo di giocare. Hanno però mantenuto lo zoccolo duro, quello che ha garantito la salvezza nelle ultime due stagioni. Stanno bene, sarà dura vincere. Li conosco e so che saranno agguerriti. Noi però pensiamo a noi stessi e a vincere la partita». Ha conquistato la Lazio, ha esordito in Europa e l’ha chiamato Mancini. L’en plein, per Provedel: «Sono cresciuto sotto ogni punto di vista sia dentro che fuori dal campo. Questo fa parte del mio lavoro, per questo spero di continuare a migliorare di stagione in stagione. Sono molto felice di ciò che vivo, sto lavorando bene e credo che in campo si veda ma questo non vuol dire nulla perché ogni partita ha una storia diversa dalle altre. L’esordio in Europa e la prima convocazione in Nazionale sono sicuramente un motivo di orgoglio che mi spinge a lavorare sempre meglio». Davanti a Provedel ci saranno Patric e Romagnoli, torneranno a fare coppia dopo essere stati divisi con Verona e Cremonese. Casale è out, la staffetta può garantirla solo Gila. Marusic (oggi 150 presenze in A) si piazzerà a sinistra. Ci sono dubbi a centrocampo, non riguardano Cataldi (ha recuperato da una botta presa sotto a un ginocchio) e Milinkovic. Riguardano Luis Alberto e Vecino più che Basic. Negli ultimi due giorni sia il Mago che l’uruguaiano si sono distinti in allenamento per intensità. Luis Alberto ha lavorato per tutta la pausa agli ordini di Sarri, Vecino da giovedì in poi dopo gli impegni con l’Uruguay. L’attacco è al completo: Immobile, Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro (più il baby Romero) sono tutti disponibili. Lo spagnolo finalmente è recuperato pienamente. Non ha mai giocato da titolare in campionato, l’arsenale è più guarnito.