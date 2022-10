È il Maestrelli day: Lazio e Olimpico uniti nel ricordo

La solennità dell’evento prevede la presenza all’Olimpico di Massimo Maestrelli, continuatore della dinastia , riceverà una targa in ricordo del padre. La discendenza di “Padre in Figlio” favorirà una successione di emozioni. Alan Donati , figlio d’arte, intonerà l’inno scritto dal papà Aldo, dal titolo “Sò già dù ore” , che si conclude con l’invocazione cantata “Su c’è er maestro che ce sta a guardà” . Nell’Olimpico rivivificato i 26.193 abbonati faranno da sfondo fisso e sono attesi altri 12.700 tifosi, si potrebbero centrare le 40.000 presenze . È un nuovo afflusso, spinto dall’atto di fede compiuto nei confronti della Lazio di Sarri. Nel pre-partita, come da annuncio della Lazio, proseguirà «l’iniziativa con le sezioni della Società Sportiva Lazio. Al quinto appuntamento casalingo protagoniste saranno la S.S. Lazio Bridge (all’interno della Tribuna Monte Mario) e la S.S. Lazio Calcio a 8 (a bordocampo), insieme ad alcuni ragazzi disabili appartenenti al Lazio Club Campidoglio».

Le maglie

In Tribuna d’Onore sarà possibile ammirare l’esposizione di alcune maglie storiche dei numeri uno biancocelesti: «Da quella della stagione 1968-69 (la prima con l’aquila cucita sul petto) a quella del compianto Claudio Garella fino ad arrivare alle divise indossate da Marchetti e Strakosha». Proseguirà la distribuzione delle t-shirt per gli abbonati di Tribuna Tevere Laterale (Nord e Sud), saranno utilizzati punti di distribuzione ad hoc nell’area della Tribuna Tevere. I sottoscrittori dell’abbonamento di Tribuna d’Onore avranno la possibilità di assistere al riscaldamento a bordocampo. All’Olimpico sarà esposto un nuovo striscione per rivendicare lo scudetto 1915: «Nonostante le numerosissime prove acquisite e rese pubbliche, il procedimento pendente in Figc non ha ancora avuto una positiva definizione, senza che i tifosi biancazzurri e gli sportivi italiani abbiano potuto comprenderne le reali motivazioni. La richiesta di ex aequo si è tuttavia rivelata sempre più fondata, la luce della giustizia prima o poi sarà destinata a prevalere sulle ombre inquietanti che continuano a gravare sul campionato 1914-15 e pertanto chiediamo a tutti i sostenitori della rivendicazione di ricompattarsi graniticamente», la denuncia-appello di Gian Luca Mignogna, presidente del consiglio direttivo del Comitato consumatori Lazio. Alle 12,30, dopo le cerimonie, le manifestazioni e gli show previsti, si giocherà. Ripartirà il viaggio nel futuro.