Lazio, Tare: "Partite sottovalutate non ci hanno mandato in Champions"

ROMA - "Per creare una squadra con mentalità vincente serve tempo e passaggi a vuoto che ti insegnano cosa vuol dire giocare a certi livelli e quale attenzione serve per affrontare queste partite". Igli Tare ai microfoni di Sky Sport ha parlato così prima del match tra Lazio e Spezia. Il ds biancoceleste ha poi continuato: "L’esperienza ci ha insegnato che le partite che abbiamo sottovalutate non ci hanno mandato in Champions e ora è il momento di guardare avanti e fare tesoro di questa esperienza”.