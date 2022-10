Lazio, carica Immobile: il messaggio è per i tifosi

ROMA - Conta vincere, lo ha sempre detto Ciro Immobile. Dunque pazienza per il rigore sbagliato nei primi attimi di Lazio-Spezia, alla fine i suoi hanno vinto per 4-0 e tre punti a casa fondamentali per la zona Champions. Il bomber biancoceleste, il giorno dopo la sfida dell'Olimpico, ha scritto su Instagram: "Grandi ragazzi. Grande prestazione, grazie ai nostri tifosi per la meravigliosa atmosfera. Dispiace per il fantacalcio, mi farò perdonare". I tifosi sono sempre dalla sua parte, poco importa per l'errore dal dischetto. Ora Ciro si prepara alla trasferta di Europa League in Austria. C'è da battere lo Sturm Graz e ipotecare il passaggio del turno. É appena rientrato dall'infortunio e dopo il rigore sbagliato è affamato più che mai. Squadra austriaca avvisata.