Lazio, il tour de force continua: ecco le partite chiave

ROMA - Calendario alla mano Maurizio Sarri prepara la campagna d’autunno. Il tour de force è già iniziato, dall’Austria alla Toscana: lunedì sfida alla Fiorentina, poi giovedì ritorno all’Olimpico con lo Sturm Graz. Due match da non sbagliare. Il primo è utile per rimanere in alto in classifica, sognare, iniettarsi fiducia. Il secondo per dare un’accelerata nel girone di Europa League e fare uno scatto per la qualificazione. Si torna in campo all’Olimpico con l’Udinese (16 ottobre), poi una settimana per preparare la gara in trasferta con l’Atalanta. Ecco un giorno da cerchio rosso: a Bergamo servono punti contro una rivale per l’Europa. Dieci giorni importanti per il futuro della Lazio.