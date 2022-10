In serie A nessuno tira in porta come la Lazio

ROMA - Pungente e precisa, la Lazio che si vede in Serie A è un’altra storia rispetto all’ Europa League . Due classifiche, due primi posti. Prende la porta e segna, percentuali totalmente dalla sua parte: 17 gol realizzati, soltanto il Napoli sbalorditivo è davanti sotto questo aspetto (18). Ma la squadra di Sarri, al di là della produzione offensiva, è stata più precisa di quella di Spalletti . Un paio di graduatorie in cui guarda tutte dall’alto verso il basso. La prima relativa alla percentuale realizzativa, vale a dire ogni quanti tentativi arriva un gol. La seconda legata alla percentuale dei tiri nello specchio sulle conclusioni complessive. In entrambi i casi guidano Immobile e compagni, molto meno incisivi in campo europeo dove cresce l’intensità delle avversarie affrontate. Non solo il pesante ko con il Midtjylland , la conferma delle difficoltà è arrivata anche giovedì con lo Sturm Graz. Molto più semplice in Italia. Ritmi meno forsennati, trova maggiormente sfogo la qualità dei calciatori dal centrocampo in su.

Comando

La Lazio finora ha tirato meglio dell’intera Serie A. I dati si riferiscono alle prime 8 giornate: 18,89% di percentuale realizzativa, quasi 1 tiro su 5 diventa una rete a favore. La seconda, abbastanza staccata, è la sorprendente Udinese con il 14,66%. Poi tre big per chiudere la top-five: terza l’Atalanta con il 13,64%, quarto il Napoli con il 12%, quinto il Milan con l’11,51%. Di seguito anche Juventus (sesta con l’11,21%) e Inter (settima con il 10,14%). Roma 14esima con il 7,94%. I biancocelesti sono in testa pure per quanto riguarda la percentuale dei tiri in porta, centrata il 57,75% delle volte. Più della metà dei tentativi nello specchio, solo Sassuolo (56,79%) e Atalanta (50,72%) hanno scavallato la soglia del 50%. Solo per citare le squadra d’alta classifica: la Roma è quinta con il 48,94%, il Napoli è ottavo e si ferma al 46%, l’Inter 12esima al 43,69%, il Milan 15esimo al 39,81%, la Juventus addirittura 17esima con il 36,9%.

Seduta

Casale si è riunito al gruppo (era fermo da Cremona per una lesione all'adduttore), ieri è rimasto a riposo Romagnoli, condizionato in Austria da problemi gastrointestinali. Svolgerà regolarmente la rifinitura (ore 11). Rientrata la preoccupazione per Gila, i controlli hanno scongiurato uno stiramento. Torneranno titolari Lazzari e Zaccagni.