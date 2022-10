Romagnoli come Bonucci: a segno da sette campionati

ROMA - Spirito da leader e istinto da attaccante. Segnare non è il suo compito principale, lo svolge lo stesso con una regolarità impressionante. Ci ha messo 8 giornate per timbrare il cartellino in biancoceleste, Alessio Romagnoli. Il sogno di una vita: il sinistro all'angolino da fuori area e la corsa sotto la Nord, la sua Curva. Un tiro che rimarrà a lungo nell'album dei ricordi e che ha anche una valenza statistica: il classe 1995, con il gol allo Spezia, è riuscito a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori per 7 campionati di fila. Una striscia ininterrotta iniziata nella Serie A 2016-2017: da quel momento in poi ha sempre realizzato almeno una rete, tutte perle trovate con il Milan prima dell'arrivo nella squadra del cuore.

Leonardo Bonucci è l'altro difensore a esserci riuscito (quest'anno è salito addirittura a 10 stagioni consecutive), insieme rappresentano le due unicità nel calcio italiano. Nessuno, oltre a loro, ha messo la firma negli ultimi 7 campionati. Romagnoli si è messo in scia dello juventino, ha dimostrato di avere il vizietto fin da giovanissimo con la Roma. La prima gioia in assoluto fu contro il Genoa all'Olimpico il 3 marzo del 2013, stessa porta e stesso angolino di domenica scorsa. Corner di Totti e colpo di testa vincente: era alla seconda gara assoluta, l'esordio da titolare. Mica male come modo di festeggiare.

Contro lo Spezia Romagnoli ha raggiunto quota 12. Ha distribuito le soddisfazioni in 9 diverse Serie A e con 4 maglie diverse: Roma, Sampdoria (2 gol nel 2014-2015), Milan e Lazio. Tra le reti in blucerchiato e il filotto cominciato in rossonero si è preso una singola "pausa" nel 2015-2016, primo anno a Milano. Il passaggio alla Lazio gli ha ridato un ruolo centrale e il supporto totale da parte dell'ambiente. Idolo della tifoseria, accolto con il massimo del calore fin dal giorno delle visite mediche in Paideia. Sta ripagando l'affetto con dedizione e prestazioni, l'ultima giovedì sera in Austria, condizionato da problemi gastrointestinali contro lo Sturm Graz. Ha stretto i denti e aiutato la Lazio a centrare il primo clean-sheet europeo. Pareggio pienamente rivalutato, tra l'altro, dopo il 2-2 serale tra Midtjylland e Feyenoord.