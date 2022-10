Lazio, Milinkovic eguaglia di De Bruyne: i numeri sono da record

FIRENZE - Sfide di gol e assist, a distanza, sulla linea Italia-Inghilterra. Milinkovic-Savic eguaglia (al momento) De Bruyne del Manchester City. Tra i due centrocampisti, da inizio stagione, è sfida vera. Il Sergente, con due assist nel 4-0 alla Fiorentina, è salito a quota 7 passaggi vincenti e 3 gol per un totale di 10. L’asso belga vanta al momento 1 rete e 9 assist. Parità assoluta. Stagione in crescendo di Sergej, sempre più in crescita per far volare la Lazio in alto.