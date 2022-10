Lazio, Lazzari: "Siamo in alto, ma in Europa è match da dentro o fuori"

ROMA - Manuel Lazzari si gode la vittoria con la Fiorentina. Un bel 4-0 che proietta di nuovo la Lazio al terzo posto in scia di Napoli e Atalanta. Il terzino però, ai microfoni di Sky Sport, guarda già avanti: "Questa vittoria ha un peso incredibile, la Fiorentina è veramente forte, la classifica loro non è reale. Questa vittoria per noi vale doppio. Rispetto allo scorso anno abbiamo fatto passi in avanti in difesa. Siamo anche stati fortunati stasera, ma difendere da squadra vuol dire questo. Lavoriamo tanto, il campionato è appena iniziato. Siamo in alto, vogliamo starci più tempo possibile. Ai tifosi dico che sono fantastici, sempre bello avere così tanto tifo in trasferta. Ora ci aspetta un match difficile in Europa, da dentro o fuori. Poi l’Udinese. Settimana lunga, intensa, ma dopo questa vittoria l’affronteremo nei migliore die modi".