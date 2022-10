Maestrelli, con il Corriere dello Sport-Stadio il poster plastificato per celebrare il centenario del Maestro 

ROMA – Una vittoria molto sentita quella della Lazio contro la Fiorentina, nei giorni del centenario del Maestro Maestrelli, l’allenatore diventato un’icona per i laziali e, oggi più che mai, un esempio per Sarri.

Tommaso Maestrelli, classe ‘22, resterà per sempre legato allo scudetto della Lazio, assicurandosi un posto tra le figure più amate della storia biancoceleste. Con la sua umanità ed il suo rigore, tenne uniti i ragazzi della squadra, domò le fazioni interne e portò la Lazio del ’74 ad uno scudetto favoloso.

