Lazio, la voglia di Immobile: messaggio social per squadra e tifosi

ROMA - Ciro Immobile il più grande marcatore europeo della storia della Lazio con 21 gol. Una serata un po’ amara. Il record è capitato nel 2-2 contro lo Sturm Graz. Questione qualificazione agli ottavi ancora tutta aperta con 4 squadre a pari punti con quota cinque. E il bomber, che su rigore ha sbloccato il match con gli austriaci, su Instagram il giorno dopo della serata all’Olimpico ha scritto: “Lotteremo per l’obiettivo”. Messaggio per compagni e tifosi, parole da capitano per caricare un ambiente già caldo e pronto per la prossima con il Midtjylland. L’unica cosa da fare ora: guardare avanti. Ciro indica la via. Non c'è tempo per fermare a pensare, già domenica arriva l'Udinese.