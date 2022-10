Lazio, Zaccagni ringrazia Sarri: "Il mio ruolo? Una sua intuizione"

ROMA - Tre gol nelle prime nove partite di campionato. Mattia Zaccagni ha iniziato la sua seconda stagione in maglia biancoceleste con il piede giusto. "Sono molto contento di questo inizio di stagione e spero di continuare così per fare il meglio possibile, sia per me che per la squadra", ha dichiarato nel match program pubblicato dalla società biancoceleste alla vigilia della sfida con l'Udinese. I friulani rappresentano una delle più belle sorprese del campionato: "Sarà una gara importante contro un avversario difficile, che sta facendo molto bene. L’Udinese è molto forte dal punto di vista fisico e ha alcune individualità con qualità pericolose. Per questo dovremo proporre la partita al meglio".