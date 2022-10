Lazio-Udinese diretta: ora LIVE la partita di oggi

13:55

Le formazioni ufficiali di Lazio-Udinese

LAZIO (4-3-3) - Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Radu, Kamenovic, Hysaj, Marcos Antonio, Luis Alberto, Basic, Romero, Pedro, Cancellieri.

UDINESE (3-5-2) - Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Lovric, Arslan, Success, Jajalo, Abankwah, Nuytinck, Ehizibue, Ebosse, Nestorovski.

13:45

Lazio-Udinese, dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Lazio e Udinese, con fischio d’inizio alle ore 15 all’Olimpico di Roma, sarà visibile su Dazn.

13:35

I numeri super della Lazio in campionato

La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A con un punteggio complessivo di 14-0: i bianconcelesti non registrano cinque clean sheet di fila nella competizione dal febbraio 2007 (con Delio Rossi alla guida) e potrebbero ottenere cinque successi consecutivi senza gol al passivo per la prima volta nella loro storia in Serie A. Dopo una serie di cinque successi casalinghi consecutivi in cui aveva sempre tenuto la porta inviolata, la Lazio ha subito sette reti e raccolto un solo punto nelle ultime due sfide interne di Serie A contro l'Udinese - risale al 2006 l'ultima striscia di tre gare senza sconfitte per i friulani all'Olimpico contro i biancocelesti (1V, 2N).

13:30

Lazio, i convocati di Sarri per l'Udinese

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli, Lazzari; Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino; Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni. Questi i convocati di Maurizio Sarri.

13:20

Lazio, una partita per sognare

Fiorentina, poi Sturm Graz e ora Udinese. Tre partite in sei giorni: c'è stanchezza, ma pure voglia di vincere e continuare a sognare. La Lazio va a caccia della quinta vittoria consecutiva contro la squadra di Sottil che va forte. Provedel non prende gol da 389 minuti in campionato. L’ultimo a batterlo è stato Kvaratskhelia del Napoli il 3 settembre. Da allora 4 vittorie di fila con un parziale di 14-0. Un test importantissimo.

Roma - Stadio Olimpico