Lazio, infortunio Immobile: ecco la prima diagnosi

ROMA - Lazio in ansia per Ciro Immobile, finito ko poco prima della mezz'ora nel match contro l'Udinese. Nel post partita, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato il medico sociale Fabio Rodia: "Immobile ha un risentimento al flessore della coscia sinistra. Saranno necessarie 48/72 ore per capire bene le condizioni. È accaduto sui flessori sinistri dove non aveva mai avuto sofferenza o lesioni. Questo è un dato che dobbiamo considerare. Per il resto i giocatori sono chiaramente stanchi, da lunedì a oggi abbiamo giocato tre gare. Ora attueremo un doveroso recupero in vista della prossima partita che giocheremo tra una settimana”. Su Immobile bisogna solo attendere: tifosi, Sarri e compagni aspettano il primo vero responso. Non vedono l'ora di riavere il bomber in campo.