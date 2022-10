Lazio senza Immobile, ecco tutte le alternative di Sarri

ROMA - La Lazio senza Ciro Immobile è un’altra squadra. Lo dicono i numeri, lo dice Maurizio Sarri: “Quando mancano giocatori così è chiaro che un minimo di ripercussione c’è sempre. Vediamo di fare in modo che sia il meno possibile”. E allora via al piano sostituzione Immobile, già attuato nella passata stagione e per un’ora nel match contro l’Udinese all’Olimpico. Felipe Anderson punta centrale. Questo il piano A in vista dell’Atalanta.

Le soluzioni di Sarri con Immobile out

Felipe già nella passata stagione, per due partite, ha sostituito Immobile da centravanti puro. Chiamasi falso nove. I biancocelesti hanno segnato 6 gol: Lazio-Genoa 3-1 e Venezia-Lazio 1-3. Con l’Udinese non ha funzionato, ma chiaro che il brasiliano è adattato in quel ruolo. Rimane comunque il piano A. E il B? C’è Matteo Cancellieri, preso in estate proprio per fare il vice Ciro, ma è un esterno e da prima punta non ci ha mai praticamente giocato. Caratteristiche diverse, il ragazzo sta cercando di imparare quel ruolo dal ritiro di Auronzo. “Se si pensa che Cancellieri possa fare quello che fa Immobile in così poco tempo si è lontani dalla realtà”, ha ribadito Sarri. E infine c’è il piano C: Pedro prima punta. Provato lo scorso anno, non ha dato esiti positivi. Ha ricoperto il ruolo di attaccante anche al Chelsea, ma in biancoceleste non ha convinto.