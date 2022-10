Marusic: “Lazio cresciuta con Sarri. Io qui a lungo”

ROMA - Adam Marusic festeggia 30 anni. Da sei stagioni è alla Lazio e vuole restarci ancora a lungo. Il montenegrino è uno dei pilastri di Sarri: terzino sinistro titolare, all’occorrenza gioca a destra. Sempre a disposizione del tecnico, che lo apprezza tanto e non ci rinuncia mai. Adam, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato felice il suo giorno speciale: “Questo è il mio sesto anno. Sono così orgoglioso di essere qui da tanto tempo e spero di restare ancora al lungo. Sono tanto contento. Roma è una città bellissima, mi piace tutto qui. Adesso che la conosco bene ancora di più. Vado spesso in centro, ci sono tanti posti bellissimi. Sono contento di essere vicino casa ad un'ora di aereo e questo è importante per me. Grazie ai tifosi degli auguri. Mi fa piacere che siano contenti del mio rendimento".

Marusic e il ruolo di Sarri

“Siamo migliorati grazie al lavoro. Con Sarri abbiamo cambiato i nostri ruoli, avevamo bisogno di tempo. Lo scorso anno abbiamo provato a fare ciò che ci chiedeva e quest'anno si vedono i risultati. Ovviamente dobbiamo ancora lavorare tanto per migliorarci ulteriormente. Speriamo che Ciro torni presto, perché è importante per noi. Se si fa male qualcuno arriva il momento per qualcun altro. Spero possa essere il momento per dei ragazzi giovani e bravi come Romero e Cancellieri".