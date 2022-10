Lazio, subito un incontro per il prato dell’Olimpico: ecco di cosa si è parlato

ROMA - Dai lamenti di Maurizio Sarri per il campo dell'Olimpico ai fatti. Già in mattinata la Lazio, insieme ai dirigenti di Sport e Salute guidati dal direttore generale Diego Nepi, si sono incontrati a Formello per cercare di risolvere la questione del prato. Sarri, nel post match con l'Udinese, si era sfogato duramente sulle condizioni del terreno. L'allenatore, con Milinkovic-Savic e il ds Tare hanno illustrato i problemi riscontrati. "Non andremo a giocare da nessun'altra parte - ha premesso Sarri -. Risolviamo insieme il problema dell'Olimpico". C'erano anche i tecnici agronomi della società biancoceleste e di Sport e Salute, che gestisce lo stadio capitolino. Tracciata una road map di interventi che parte questa settimana, proseguirà a novembre e guarda anche al prossimo anno. Il protagonista della riunione è stato soprattutto Milinkovic-Savic che ha spiegato nel dettaglio le sensazioni sul campo dei calciatori, indicato i problemi e suggerito possibili soluzioni. Lazio e Sport e Salute, di concerto anche con l'As Roma, lavoreranno da subito insieme alla risoluzione dei problemi.