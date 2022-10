Immobile, ecco la storia Instagram che rivela il nome del figlio

ROMA - Una storia Instagram rivelatrice. Ciro Immobile annuncia in maniera involontaria il nome del quarto figlio, sino ad oggi ancora un mistero. Il bomber della Lazio ha passato una notte insonne per via della moglie. Jessica ha russato tutta la notte, tanto che Ciro l’ha rappresentata in una storia come un trattore. E la didascalia parla chiaro: “Era talmente forte che pure Andrea nella pancia non è riuscito a dormire”. Dunque dopo Giorgia, Michela e Mattia arriverà Andrea. Jessica ha risposto: “Ma è proprio lui (il bambino, ndr) che mi fa russare così”. Vita di coppia in attesa del lieto evento. Andrea Immobile sta per arrivare per la felicità di tutta la famiglia. Il campo, l’infortunio, sono pensieri lontani per ora. Si aspetta solo la nascita.