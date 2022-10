Lazio, Immobile papà per la quarta volta: è nato Andrea

ROMA - Un evento che cancella il momentaccio di Ciro Immobile. Il bomber della Lazio è diventato papà per la quarta volta. Con un post su Instagram ha annunciato la nascita di Andrea, ultimo arrivato in casa. “La famiglia si allarga in una giornata piena di emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu Jessica, vera campionessa! Benvenuto Andrea, ti amiamo”, ha scritto Ciro. In mattinata il responso sull’infortunio muscolare che lo terrà fuori per un po’. Nel pomeriggio la gioia immensa di abbracciare il piccolo. E così dopo Michela, Giorgia e Mattia ecco Andrea. Gli Immobile aumentano di numero, per l'attaccante della Lazio vuol dire solo una cosa: felicità. Nella famiglia ha sempre trovato amore e tranquillità. L'emozione di diventare di nuovo papà ha cancellato una giornata negativa dal punto di vista sportivo. Ma incredibilmente positiva dal punto di vista personale.