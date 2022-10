Lazio, numeri da bomber per Milinkovic

ROMA - Il Sergente nella scia dei Generali del gol. Milinkovic stoccatore, s'è staccato da tutti i centrocampisti dei 5 migliori campionati europei. Nessun "collega" di reparto, dall'inizio di settembre in poi, ha tenuto il suo ritmo. Per trovare i suoi numeri, fino all'inizio di questo weekend calcistico, bisognava filtrare le rose dei top-club e selezionare gli attaccanti. E tra i centravanti, una volta effettuata la grossa scrematura, ne rimangono soltanto due ad aver superato le cifre toccate dal serbo. A quota 8 ci sono Robert Lewandowski (7 gol e 1 assist) ed Erling Haaland (6 gol e 2 assist), la crème de la crème. Roba da bomber, insomma, mica da uno che si muove in mezzo al campo. Un mese e mezzo di fuoco, non che sia una novità. Ha preso parte a 7 gol realizzando 3 timbri e fornendo 4 assist . Una manna per tutti i compagni, soprattutto per Immobile, ora ai box per la lesione muscolare al bicipite femorale: 3 servizi per Ciro e 1per Zaccagni. Le prodezze personali le ha divise invece tra Cremonese (tap-in del momentaneo 3-0) e Spezia (doppietta, il primo a porta vuota, il secondo con tanto di cucchiaio).

Risposta

Ora, con lo stop del compagno cannoniere, sarà responsabilizzato ancora di più sotto porta. L'Atalanta, contando tutte le competizioni, è la sua vittima preferita: 5 gol totali, 1 in Coppa Italia e 4 in Serie A, di cui 3 a Bergamo. Altre prodezze oggi, visto il tridente leggero con Felipe Anderson falso nueve, varrebbero doppio. Le statistiche giocano in favore di Milinkovic, ieri raggiunto a 7 partecipazioni da De Bruyne, autore del 3-1 definitivo del Manchester City contro il Brighton (solo gol per il belga). Una partita che ha sancito anche l'allungo di Haaland in testa alla speciale classifica dei più influenti dal mese di settembre: doppietta (di prepotenza e su rigore) e doppia cifra raggiunta (10). Lewandowski e Milinkovic possono rispondere nei match odierni contro Athletic Bilbao e Atalanta.

Doppia fase

Serbatoio di gol e assist. Partendo da dietro, dal suo ruolo naturale, senza avanzamenti e stravolgimenti tattici. «C’è il rischio di fare il doppio danno», ha spiegato Sarri in conferenza sull’ipotesi del suo impiego al centro del tridente. Troppo importante nello sviluppo della manovra dal basso, nel controllare i palloni in uscita dai difensori. Milinkovic, calciatore universale, si rivela ogni volta fondamentale in entrambe le fasi. In quella off ensiva ha fatto registrare uno score da record che solo Haaland e Lewandowski sono riusciti a superare.

Fiducia

I tifosi, scossi dallo stop di Immobile, gli affidano la maggior parte delle speranze nel tremendo ciclo di partite che attende la Lazio. L’uomo più incisivo rimasto a cui aggrapparsi nel momento di difficoltà. I 7 gol con il suo contribuito, in prima persona o servendo gli altri, sono il segno evidente di quanto pesi il suo rendimento per le ambizioni stagionali della squadra. Ad agosto, nel periodo non contemplato nei paragoni europei, aveva già sommato altri 3 assist. Il totale fa 3 reti e 7 passaggi vincenti, ritmo da doppia doppia come nella scorsa Serie A. Il Sergente ha i numeri dei Generali ed è pronto a ripetersi. A trascinare la squadra.