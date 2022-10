Lazio, Tare: "Un vice Immobile? Ecco cosa faremo a gennaio"

BERGAMO - La Lazio gioca con l'Atalanta la prima partita senza Ciro Immobile, fuori per infortunio e, forse, in campo solo a gennaio. Ma il ds Igli Tare, sulla questione del vice bomber, ai microfoni di Dazn ha parlato chiaro: "La Lazio senza Immobile perde tanto perché manca il capitano e il miglior attaccante della Serie A. Ma ci sono tanti giocatori che possono dare un contributo importante e sopperire alla sua mancanza. A gennaio un nuovo attaccante? No, abbiamo fatto un ragionamento in estate di un certo tipo. C’è un progetto con delle idee chiare, poi a fine novembre parleremo con Sarri e Lotito. Faremo le valutazioni su quello che serve. Non c’è nulla di nuovo".