Lazio, che festa negli spogliatoi: “Vogliamo undici leoni”

BERGAMO - Una festa speciale negli spogliatoi. La Lazio si gode il 2-0 all’Atalanta e i 3 punti in tasca. Appena terminato il match al Gewiss Stadium, dopo aver salutato i tifosi arrivati a Bergamo, è partita la festa. “Noi vogliamo undici leoni”, il coro partito tra i ragazzi di Sarri. E in mezzo al capannello creato ci finisce Stefan Radu, che ieri ha compiuto 36 anni. Il Boss festeggiato con qualche pacca sulla spalla (e amichevolmente in testa). Entusiasmo alle stelle per un momentaneo terzo posto e soprattutto per la grande prova. Anche senza Immobile il gruppo è unito. E il video della festa postato dalla Lazio sui social sarà arrivato pure a Ciro. Dal divano di casa si è unito al coro e alla festa speciale.