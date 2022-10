Lazio, Provedel al top: scala una classifica speciale ed esalta i tifosi

ROMA - Un post, poche parole e tifosi della Lazio scatenati. Ivan Provedel in tre mesi è entrato nei cuori dei laziali. Dopo il bel successo con l’Atalanta, su Instagram ha scritto: “C’mon boys, c’mon Eagles. Grande partita!”. Sta vivendo un momento magico. Lui, come tutta la difesa, imbattuti da sei partite consecutive. Ultimo pallone raccolto in rete, quello di Kvaratskhelia nel 2-1 con il Napoli. Era il 3 settembre scorso. ll portiere biancoceleste è imbattuto in campionato da 569 minuti (vanno considerati solo i 90 minuti di gara effettivi, senza eventuale recupero). Nella speciale classifica dei portieri laziali con più minuti di imbattibilità, Ivan è quarto. Il terzo posto, occupato da Felice Pulici, dista 37’. Al primo posto, con più minuti senza subire gol, c’è Luca Marchegiani (745’).