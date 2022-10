Lazio, ora si pensa al Midtjylland: occhi su Luis Alberto

FORMELLO - La Lazio torna in campo per il classico allenamento di ripresa. La vittoria sull’Atalanta ha dato tanto morale e caricato il gruppo, ora inizia la preparazione per l’impegno di coppa giovedì contro il Midtjylland. Gruppo diviso in due tra esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto (per chi non ha giocato a Bergamo) e lavoro di scarico. Da domani si inizierà a pensare alla sfida con i danesi. Da monitorare la situazione Luis Alberto, che come ha ammesso Sarri non è al meglio. Con l’Atalanta non ha giocato, ma era in panchina. Se sta bene si candida per una maglia da titolare a centrocampo. Si scalda Cancellieri, che chiede spazio in attacco orfano di Immobile. La buona prova con l’Atalanta di Felipe Anderson però, potrebbe spingere Sarri a confermare lo stesso tridente con Zaccagni e Pedro. Lazzari squalificato, pronto Hysaj a destra.