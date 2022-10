Lazio, Sarri il trasformista ha trovato il piano B

ROMA - Non gli piace il calcio “usa e getta”. Lo ha raccontato in tempi recenti. «Sembriamo diventati registi televisivi. Un video, un allenamento di rifinitura e si va in campo. Così non si preparano le partite» lo sfogo ripetuto di Sarri, allenatore da vecchio calcio, inteso come abitudini e frequenza di calendario: la modernità passa attraverso l’addestramento e la preparazione specifica rispetto ai movimenti tipici dell’avversario fa la differenza. La Lazio più bella si è vista a Bergamo per due motivi: su quel campo, con un’intensità feroce, le partite vengono fuori in modo attraente e naturale, ma Sarri questa volta l’ha potuta preparare con la settimana classica di lavoro, senza impegno europeo, con una squadra fresca e sul pezzo da giorni. Si è visto il risultato abbinato alla prestazione da utopia. Quasi la perfezione.

Il messaggio di Lotito alla sua Lazio e la telefonata a Sarri Piano B Il senso della serata di Bergamo è chiaro, non solo perché poteva scavare un solco in classifica. La Lazio ha svoltato vincendo senza Immobile. Ha capito di poter essere pericolosa e redditizia anche nell’occasione in cui mancava il suo centravanti, quattro volte capocannoniere in Serie A. Sarri ha trovato il piano B. Meno profondità e riferimenti, più palleggio. Il tema, in qualche modo, lo aveva anticipato nella conferenza di vigilia. Si è tradotto sul campo nell’interpretazione di Felipe. Novanta minuti o quasi con le spalle alla porta. Ha attaccato poco la profondità, ma ha dialogato con i centrocampisti. Si è mosso tanto, portando in giro Demiral, che faticava a prenderne le misure. Non si è mai scomposto. Ha cucito il gioco e lo ha aperto sulle corsie esterne. Un tiro, un gol. Destro chirurgico per il raddoppio. Da posizione centrale, vede la porta. Sulla destra combina bene con Lazzari e Milinkovic, ma va molto meno a concludere. Con la Lazio di Pioli, nel 2015, segnò 10 gol e servì altrettanti assist partendo defilato da sinistra. Si accentrava per cercare il bersaglio. A Bergamo è stato decisivo il lavoro di Pedro e Zaccagni, a cui Sarri aveva chiesto uno sforzo supplementare. Senza centravanti, devo segnare con gli esterni. Ecco l’idea. Serviva un attacco alla porta più deciso con gli altri due componenti del tridente.