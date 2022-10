Lazio, Sarri boccia l'Argentina: resta la penisola iberica

Sgombrando il campo dagli equivoci, parlando di calcio e di una preparazione adeguata, con una strategia legata agli obiettivi sportivi, Sarri ha bocciato l’Argentina, intervenendo con chiarezza sul tema del ritiro invernale. Lotito non spinge per il torneo di Buenos Aires voluto da Papa Francesco, ma è vero che la Lazio è stata invitata al quadrangolare con River Plate, Boca Juniors e San Lorenzo e che nel mese di dicembre, approfittando della sosta del campionato, andrà organizzato un ritiro. Mau in Argentina non vuole andare, non pensa sia la soluzione ideale e ieri si è espresso con la solita schiettezza. «Il ritiro in qualche posto lo dovremo fare. Spero non in Argentina, perché sarebbe una follia. Parlo di follia dal punto di vista tecnico. Rientriamo a gennaio in campionato giocando anche in notturna, con 5 o 6 gradi, forse meno. Andare a fare un ritiro invernale in una località con temperature superiori ai 30 gradi mi sembra sbagliato. Un viaggio di quindici ore ti comporta, in dieci giorni di ritiro, due di viaggio e altri due o tre per assorbire la differenza di fuso orario. È un non senso. Quindi spero che non succeda».