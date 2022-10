Lazio, i tifosi pazzi per Luka Romero. E lui parla di futuro

ROMA - Luka Romero piace, e tanto, ai tifosi. Nel match con il Midtjylland, nei 17’ in campo, ha strappato applausi per qualche pallone recuperato e una giocata super con tunnel a un difensore danese. Appena due presenze quest'anno con la Lazio, 31’ totalizzati unicamente in Europa League. Sarri lo sta facendo crescere con calma, senza bruciarlo. Lui si affida a Pedro, che a Formello è diventato il suo mentore, e chiede più spazio: “Tutti i calciatori vogliono giocare, anche i giovani. Ho molta fame e quando entro in campo voglio fare il meglio possibile. Futuro? Voglio restare qua, mi piace l'ambiente e i miei compagni mi aiutano molto. Sono felice e spero di giocare un po' di più”, le parole dell’argentino rilasciate in zona mista dopo la sfida con il Midtjylland. Contratto in scadenza a giugno 2023, a breve si dovrà parlare di rinnovo. Il prossimo 18 novembre compirà 18 anni. I tifosi lo vorrebbero vedere più in campo e ora, con l’infortunio di Immobile, potrebbe avere qualche occasione in più. “Sarri è molto importante perché in allenamento mi dice sempre quello che mi manca. Sto lavorando bene con lui e quando entro in campo si vede”. Futuro in biancoceleste con la promessa di aver più spazio e le coccole dei tifosi. Luka Romero firmerebbe pure subito.