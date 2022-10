Lazio-Salernitana, pre partita speciale: ecco le iniziative all’Olimpico

ROMA - La Lazio è pronta a ricordare, insieme a tutti i tifosi, Vincenzo Paparelli. Con una nota, la società ha comunicato tutte le iniziative che andranno in scena prima del fischio d’inizio della partita con la Salernitana: “Nel pre partita di Lazio-Salernitana, per ricordare Vincenzo Paparelli, il tifoso biancoceleste tragicamente strappato all’affetto dei suoi cari il 28 ottobre di quarantatré anni fa prima dell’inizio del derby, il Presidente Claudio Lotito a nome della S. S. Lazio consegnerà una targa commemorativa al figlio Gabriele. La sfida casalinga con la Salernitana sarà anche un’occasione speciale per far vivere alla piccola Giulia, nipote di Vincenzo, l’emozione di poter entrare in campo insieme ai calciatori biancocelesti . Le squadre faranno il loro ingresso sul manto erboso durante il light-show”.

Spazio a una scuola calcio

"Più tardi scenderanno sul terreno di gioco 35 ragazzi speciali che fanno parte della Scuola Calcio FairPlay School di Latina, i quali saranno ospiti del club e pranzeranno presso il ristorante biancoceleste. A tal proposito i fondatori della società, Marco Ghirotto e Luca Zavatti hanno ringraziato il Presidente Lotito "per l’opportunità di consentire ai ragazzi di vivere una giornata davvero speciale al fianco dei calciatori". In aggiunta, un piccolo tifoso biancoceleste, che vive all’interno della struttura So.Spe. di Suor Paola, sarà al fianco del falconiere Juan Bernabé durante il volo dell’aquila Olympia. Inoltre, come aveva annunciato il presidente Claudio Lotito per tutte le gare del mese di ottobre, l’immagine di Tommaso Maestrelli sarà presente anche in occasione di questa partita, nella curva a lui intitolata nei match casalinghi della Lazio, con i biglietti che recano il nome del Maestro. Nel pre partita della sfida con i campani, inoltre, tornerà a suonare per il pubblico dell’Olimpico il musicista Andrea Casta, autore anche del brano “C’mon Lazio C’mon Eagles”.