Lazio, Jony accusato di aver rubato il pavimento in villa: il caso

ROMA - Jony accusato di aver sottratto il pavimento nella villa in cui alloggiava. Il caso risale al 2020, quando il centrocampista della Lazio oggi in prestito allo Sporting Gijon lascia l’immobile preso in affitto all’Olgiata dal nobile Manfredi Mattei Filo della Torre. Secondo la ricostruzione di Repubblica, durante il sopralluogo nella dimora, gli incaricati del nobiluomo si rendono conto che è stato asportato lo strato di copertura del pavimento della sala adibita a palestra. Viene così chiesto conto della mancanza al calciatore, che fa sapere che provvederà al più presto alla ricomposizione del pavimento. Fatto che non avviene.