Milinkovic in diffida è il rebus della Lazio

Farlo giocare o non farlo giocare? Sarri ricorda Amleto. No n ci assolve dal dubbio e non ci libera dal dilemma, lo sfingeo Mau. Solo oggi sarà sciolto il rebus Milinkovic sì-Milinkovic no . E’ un dubbio lacerante, tormentoso. Il Comandante ieri non ha parlato e le prove del campo possono essere state fuorvianti. Sergej è in diffida, un giallo beccato contro la Salernitana gli costerebbe il derby . In molti pregano Sarri di lasciarlo in panchina, altri s’appellano alla coscienza del Sergente e lo invitano a tenere a freno i nervi in partita. Dei quattro gialli beccati nelle prime 11 giornate la metà sono arrivati per proteste (contro Torino, sconfinando dalla panchina a fine partita, e contro il Napoli). Sergej è il capitano, fa le veci di Immobile. Se giocherà dovrà dimostrare mitezza e tolleranza, c’è il rischio che sia condizionato negli interventi, ma l’immensità della sua classe può aiutarlo. L’arbitro sarà Gianluca Manganiello, ha diretto la Lazio 8 volte, si sono contati 14 cartellini gialli a sfavore dei biancocelesti durante le sue esibizioni.

Gli scenari

Sarri non ha confessato a nessuno la decisione, la ufficializzerà oggi, dopo nuove riflessioni. «Sulla diffida di Milinkovic non farò troppi ragionamenti», aveva sentenziato mercoledì. Ieri ha provato due linee di centrocampo. Una con Vecino, Cataldi e Basic. Una con Milinkovic, Marcos Antonio e Luis Alberto. Tanto per confondere le idee. Se giocherà Milinkovic è ipotizzabile il trio Sergej-Cataldi-Vecino (più che Basic). Non è da escludere a priori il trio formato da Vecino-Cataldi-Basic. La scelta sarebbe molto più semplice se Luis Alberto fosse in piena forma psico-fisica. Non ha digerito le ultime bocciature, è rimasto in panchina a Bergamo, lo staff si lamenta di nuovo del suo atteggiamento in allenamento, ha lamentato anche fastidi (non meglio precisati) ad un’anca. E’ tornato in campo martedì, dopo aver saltato la seduta di lunedì. «Luis non ha grandi infortuni secondo il medico, però io non lo vedo efficace in allenamento. Secondo me è ancora troppo condizionato per andare in campo. Spero di vedere cose diverse nei prossimi giorni, anche perché domenica ne avrei tanto bisogno», erano state le parole pronunciate da Sarri dopo la vittoria sul Midtjylland. Sembra che la situazione non sia cambiata di tanto il che presupporrebbe una nuova presenza in panchina. Le rotazioni sono limitate a centrocampo, Sarri è alle strette. Alla fine dovrebbe optare per la mossa rischiatutto: Milinkovic in campo. Le scelte ufficiali è solito comunicarle sempre nella riunione pre-partita, avviene prima della partenza per lo stadio. Se Milinkovic giocherà, tutti gli occhi dell’Olimpico (previsti 35.000 spettatori) saranno puntati su di lui. Ad ogni intervento, un colpo al cuore. Ma come si fa a rinunciare al Sergente-capitano? Ha servito sette assist in campionato, solo De Bruyne e Messi (entrambi a nove) ne hanno effettuati di più. E a partire dal 2004-05 solo due giocatori sono riusciti a servire otto passaggi d’oro nelle prime 12 giornate di Serie A (Suso nel 2018-19 e Luis Alberto nel 2019-20). Milinkovic ha garantito anche 3 gol alla Lazio in campionato più due in Europa. I conti non andrebbero fatti solo con la diffida che pende come una spada sulla sua testa, anche con il calendario. Deve giocare oggi, giovedì a Rotterdam contro il Feyenoord e poi andranno affrontate le sfide contro Monza e Juventus. Il dilemma di Lazio-Salernitana si incrocia e si sovrappone ad altri scenari.