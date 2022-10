Coulibaly, il gesto all'Olimpico fa infuriare i tifosi della Lazio

Il finale di Lazio-Salernitana ha lasciato una coda lunga di polemiche. Oltre al danno anche la beffa per i biancocelesti, che non perdevano in campionato da quasi due mesi: con Milinkovic ammonito e squalificato in vista del derby della prossima settimana, gli animi si sono scaldati anche in campo. Poco dopo il gol del 3-1 messo a segno degli uomini di Davide Nicola, non è sfuggito il gesto che Coulibaly ha rivolto ai tifosi della Lazio, già innervositi per ciò che era successo in campo.