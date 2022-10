Milinkovic ammonito, salta il derby: lo sguardo di Lotito in tribuna

ROMA - Un giallo pesante, pesantissimo che impedirà a Milinkovic-Savic di essere in campo contro la Roma nel derby della prossima settimana. Il centrocampista, infatti, era diffidato . Un rischio - quello di schierarlo in campo contro la Salernitana - che Sarri ha volto prendere e che ha pagato a caro prezzo. Milinkovic è stato ammonito dall'arbitro Manganiello per un pestone a Bronn al 74'.

La reazione di Lotito in tribuna al giallo a Milinkovic-Savic

Tra i tanti tifosi "feriti" presenti in tribuna, non è sfuggita la reazione sorpresa del presidente Lotito che, seduto al suo posto sugli spalti accanto a Tare, è stato immortalato dalle telecamere di Dazn con una faccia esterefatta dopo il giallo sventolato al suo giocatore più importante. Un pomeriggio da dimenticare per il numero uno laziale: dopo la sconfitta contro la Salernitana arriva anche la notizia peggiore per lui e per Sarri. Al derby non mancherà solo il bomber Immobile ma non ci sarà neanche il suo centrocampista.