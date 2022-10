Lazio-Salernitana, top e flop: steccano Felipe Anderson e Marusic

I diavoli, non le streghe di Halloween. E’ una sera spietata, grottesca, da destino segnato per la Lazio . Fa incavolare. L’1-3 della Salernitana è arrivato perché la banda di Sarri ha dato il peggio. Il giallo smodato a Milinkovic appartiene all’eccesso dell’ arbitro Manganiello, ha negato il derby al Sergente . Sarri è uscito scioccato e incredulo dall’Olimpico.

I top

Si sono salvati Luis Alberto e Zaccagni, ma solo perché sono entrati nell’azione del gol. Il Mago, voto 6,5, lanciato titolare per evitare rischi a Sergej (inutilmente), dopo un inizio melanconico ha sfornato l’assist che ha spalancato la porta a Zac. E’ stato un fior di assist, uno dei suoi, dei più tipici. Zaccagni, 6,5 anche per lui, quattro gol nelle ultime cinque partite di campionato, ha colpito di prima a tu per tu con Sepe, lanciandosi in profondità. Da inizio ottobre ha partecipato a sei gol in Serie A (quattro reti, due assist) come Kvaratskhelia.

I flop

Folate e volate non le ha garantite Felipe Anderson (voto 5), chiuso nella morsa di Fazio. Ha tirato solo una volta e per giunta in fuorigioco (gol annullato). Non s’è confermato invasore, è stata la prima partita in cui s’è sentita fortemente l’assenza di Immobile. Ha steccato anche Marusic (voto 5), s’è fatto scavalcare dal cross di Mazzocchi, autore dell’assist per l’1-1 di Candreva (gol da cineteca). Da ex ha colpito tra il montenegrino e Romagnoli, uccellando Provedel dopo 620' di imbattibilità. La parodia di una domenica bestiale.