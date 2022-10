Lazio, Zaccagni: "Manganiello? Ha chiesto al Var se fosse rosso per Milinkovic"

ROMA - Un gol, il quinto in Serie A, per Mattia Zaccagni. La Lazio però, non vince contro la Salernitana. L'esterno di Sarri sta volando, ha già superato le reti fatte nella passata stagione. Ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il match dell'Olimpico e non solo: "Sono stati bravi loro a sfruttare quelle due o tre ripartenze. Avevamo la sensazione che avessimo il pallino del gioco, ma abbiamo poi concesso gol evitabilissimi. La stanchezza? Sicuramente c'è stata, sono tante partite, ma niente alibi. Dobbiamo cercare di giocarle tutte come abbiamo fatto a Bergamo, tenendo il giusto ritmo. Il nervosismo era dovuto all'arbitro, è un cartellino generosissimo quello a Milinkovic che non ci stava, sembrava non vedesse l'ora di tirare fuori il giallo. Sergej stava giocando il pallone. Cosa ci ha detto Manganiello? Lui addirittura ascoltava dal Var se fosse probabile un rosso, questa mi sembra ancora di più una follia".