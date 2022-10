Bolsonaro, le elezioni in Brasile e la maglia della Lazio: la foto virale sui social

Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto le elezioni in Brasile al termine di una lunga giornata che si è chiusa con un testa a testa all’ultimo voto con il suo rivale, l’attuale presidente Jair Messias Bolsonaro. Tra le varie immagini che hanno fatto in breve il giro del mondo, è spuntata una vecchia foto del presidente uscente con indosso la maglia della Lazio. Lo scatto ritraeva il leader brasiliano intento a seguire una partita del Botafogo e non ha nulla a che vedere con le elezioni ma sul web gli utenti si sono scatenati: "Bolsonaro saluta il Brasile con la maglia della Lazio", ha scritto qualcuno sui social attualizzando l'immagine.