Lotito e il giallo a Milinkovic: la reazione alla domanda dice tutto

ROMA - "Arrabbiato per l'ammonizione a Milinkovic? Lasciamo perdere. Parliamo d'altro". Claudio Lotito risponde così ai giornalisti all'uscita dal Consiglio Federale Figc andato in scena a via Allegri. Nemmeno al patron è andato giù il giallo dato al Sergente durante il match con la Salernitana. Niente derby per lui. La Lazio non commenta, nemmeno ieri, a caldo, il tecnico Maurizio Sarri si era esposto: "Non mi fate parlare sennò mi danno sei mesi di squalifica". Lotito, prima di salire in macchina, si è intrattenuto in un breve faccia a faccia con il presidente dell'Associazione italiana arbitri Alfredo Trentalange. Al centro del dibattito, probabilmente, la conduzione di Manganiello e quel cartellino che ha fatto arrabbiare tutta la squadra. Ma ora è tempo di voltare pagina, è iniziata una settimana importantissima. Giovedì c'è il Feyenoord per la qualificazione al prossimo turno di Europa League, domenica il derby. Senza Milinkovic, vero, ma con tanta voglia di fare bene.